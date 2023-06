Reprodução/Instagram Giulia Costa

Giulia Costa, atriz e filha de Flávia Alessandra, decidiu utilizar o Instagram nesta quinta-feira (1º) para rebater as críticas que recebeu após ser flagrada por um paparazzo em um momento fora do comum.

Na imagem, Giulia aparecia levando a cachorra de estimação para passear em um carrinho, semelhante aos utilizados por mães com bebês, e ter sido rotulada como uma extravagância de gente rica.





A atriz fez questão de explicar que o uso desse acessório se deve ao fato do bichinho ter passado recentemente por um procedimento cirúrgico em uma das patas. Por isso, Giulia optou por proporcionar maior conforto e evitar esforços desnecessários para a companheira de quatro patas.

“Na verdade não tem nada a ver com ser rico. A Lola, minha cachorrinha da foto, está com 14 anos já, prestes a completar 15 [...] Enfim, eu chamaria isso de amor e cuidado mesmo.”, declarou Giulia.





