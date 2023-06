Reprodução/Instagram Eliana

A apresentadora Eliana revelou curiosidades da chegada aos 50 anos durante uma conversa com Celso Portiolli. Casada com o diretor Adriano Ricco, Eliana revelou que prioriza a proteção dos filhos em relação ao conteúdo virtual.

Em um momento reflexivo, a apresentadora admitiu ter enfrentado uma crise de idade dois anos antes de seu último aniversário. Segundo Eliana, quando estava com 48, sentiu um certo receio em relação aos 50 anos. No entanto, ao se aproximar dessa idade marcante, ela experimentou uma sensação de tranquilidade e paz.

Durante o podcast "PodC", Eliana compartilhou uma perspectiva sobre o amadurecimento e a importância das mudanças ao longo da vida. A apresentadora expressou gratidão por alcançar essa fase e revelou que, embora haja alterações naturais na pele e no colágeno, ela se sente em paz e mais tranquila.





Além disso, Eliana abordou o tema financeiro e explicou como as responsabilidades financeiras estão relacionadas à projeção e ao sucesso no trabalho. Conforme a carreira progrediu, as despesas aumentaram proporcionalmente.

“Tenho contas a pagar. E tudo é proporcional. Principalmente as contas a pagar (risos). Se você tem uma casa maior, as despesas são maiores. Tudo é maior. As preocupações são grandes.”, afirmou a apresentadora.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.