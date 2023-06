Reprodução / Twitter 01.06.2023 Ben Affleck e Jennifer Lopez se mudam para mansão de R$ 300 milhões

O casal de astros, Ben Affleck e Jennifer Lopez, deu início à mudança para uma nova residência nesta quinta-feira (1). A deslumbrante mansão fica em Beverly Hills, em Los Angeles nos Estados Unidos, e foi adquirida pelo casal por um valor estimado em 300 milhões de reais.

O ator foi flagrado pela agência The Grosby Group chegando à propriedade, onde já estavam sendo organizados móveis e caixas na área externa para facilitar o processo de transporte.





Após passar por uma reforma, o imóvel oferece uma série de comodidades para a família, incluindo uma piscina, impressionantes 12 quartos e 24 banheiros. Além disso, conta com um complexo esportivo interno, completo com quadra de basquete, academia, ringue de boxe, sala de cinema e bar.

A garagem coberta é capaz de acomodar até 10 veículos, enquanto a parte externa permite o estacionamento de impressionantes 80 carros. Ben e J-Lo oficializaram o casamento em julho de 2022.

Ben Affleck & Jennifer Lopez buy $60 Million mansion in Los Angeles pic.twitter.com/ARo5RW9Q5L — Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023





