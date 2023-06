Reprodução Bela Gil

Bela Gil compartilhou que durante os quase 20 anos de casamento com JP Demasi, ela também teve três relacionamentos duradouros. Surpreendentemente, isso não foi motivo para o término da relação, pois ambos concordaram em uma relação não monogâmica.

"Eu vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento. Era paixão, era amor. Eu fiquei casada quase 20 anos e durante, um pouco mais da metade do relacionamento, eu me apaixonei e pude vivenciar essas experiências. Porque ele sabia que eu vivia. Ele só não queria saber detalhes. Eu respeitava isso. E funcionou muito bem. Nosso casamento não chegou ao fim devido aos outros relacionamentos. Foram outras questões", compartilhou Bela Gil durante o programa "Saia Justa" exibido nesta quarta-feira (31).





Durante a discussão, Clara Moneke e Astrid Fontenelle buscaram compreender como funciona o ciúme e a segurança em relacionamentos dessa natureza, principalmente no caso da filha de Bela Gil.

"Eu sou uma pessoa que não sente ciúmes. Já tentei abordar esse assunto em terapia. Não sei, talvez eu tenha nascido sem essa noção de posse. Mas talvez eu nunca tenha entrado em um relacionamento que me levasse a esse lugar. Meu relacionamento com JP era saudável. Nós tínhamos muita confiança um no outro", explicou Bela.

Apesar de não ter assumido um novo relacionamento desde o término do casamento em janeiro deste ano, Bela revelou que ainda busca relações sem exclusividade, mantendo a abordagem não monogâmica.

✅LIVRE! Adepta do ‘Amor Livre’, a apresentadora Bela Gil, revelou no Saia Justa, do GNT, detalhes de seu casamento não monogâmico de 19 anos com o ex-marido, JP Demasi. pic.twitter.com/N7ssKLS1Ol — Nana Rude (@nanarude) June 1, 2023









