Durante participação no programa Provoca com Marcelo Tas, transmitido pela TV Cultura nesta terça-feira (30), Whindersson Nunes respondeu de forma franca se ainda pensa na ex-esposa, a cantora Luísa Sonza.

"O povo pede para eu voltar com ela... Mas eu não penso na Luísa, eu me lembro da Luísa. Porque a Luísa é uma pessoa famosa, bem-sucedida, presente em outdoors, na TV, em publicidades, então eu a vejo. Não ignoro a pessoa com quem fui casado", declarou.





Whindersson também admitiu que eles ainda conversam ocasionalmente. "No meu show recente, ela me ligou para compartilhar sua opinião. Ela disse que achou incrível, que eu fiz algo muito artístico, muito legal", revelou.

Marcelo Tas insistiu na possibilidade de uma reconciliação. "Tem alguma fofoca nova para nos contar?". O humorista desconversou, riu e afirmou que não há, negando assim os rumores de uma iminente retomada do romance.

"Saiu uma notícia de que nós iríamos voltar e que estávamos apenas esperando o momento certo [para anunciar]. Eu mandei uma mensagem para ela: 'Você viu que estamos namorando? Pois é, descobri pelas notícias'. Tenho um bom relacionamento com a Luísa. Somos amigos, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não", assegurou.

O humorista e a cantora haviam levantado suspeita de um novo romance ao trocarem mensagens e elogios nas redes sociais. Após se conhecerem e iniciarem um namoro em 2016, eles se casaram em 2018 e se separaram em 2020.





