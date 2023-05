Reprodução / Instagram 31.05.2023 Técnico de Lana Del Rey se revolta após roubo no Rio

Will Whitney, membro da equipe de instrumentos da cantora Lana Del Rey, relatou nas redes sociais ter sido vítima de roubo durante a passagem pelo Rio de Janeiro. O técnico de bateria compartilhou a revolta com os seguidores se expressou de maneira xenofóbica.

"Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de merda numa moto. Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa", revoltou-se, adicionando as hashtags “Foda-se o Brasil” e “Lixos humanos”.





Além disso, na biografia do Instagram, Whitney acrescentou a seguinte frase: "Relutantemente em: São Paulo", cidade onde ocorrerá o próximo show de Lana Del Rey no Festival Mita.

Will restringiu os comentários na publicação original e, quando os brasileiros expressaram indignação com as ofensas proferidas pelo profissional em outras postagens, o técnico de som desativou o perfil da plataforma.





