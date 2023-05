Reprodução/Instagram Filho de Claudia Raia encanta ao exibir sorrisos em vídeo com a mãe

Claudia Raia deixou os seguidores com o coração quentinho ao dividir um vídeo do filho caçula, Luca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Enquanto trocava o bebê, a mamãe brincou com ele, que respondeu com muitos sorrisos encantadores.





"Eu num guento, sou muito babona", declarou a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e admiradores foram só elogios para o menino. "Coisa mais linda do mundo é esse meu mini irmão", disse Fernanda Souza; "Meu Deus que presente", comentou Ivete Sangalo; "Que lindo", elogiou Ary Fontoura.

