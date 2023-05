Reprodução/Instagram Viih Tube assume gestão da própria carreira

Nesta terça-feira (30) Viih Tube pegou os fãs de surpresa ao anunciar que é a própria empresária a partir de agora. A influenciadora concluiu o contrato com a antiga agência e define os projetos do futuro.

"Agora eu sou minha própria EMPRESÁRIA! Essa nova fase da minha vida, veio pra me ensinar muita coisa! Agradeço a todas as agências, empresários, que já fizeram parte da minha carreira até aqui! Mas agora eu sigo sozinha, com meu time, minha equipe, de frente com cada cliente, respondendo pelo meu nome e minha empresa!", começou.

"Eu era uma criança quando comecei minha carreira, sem nem ter o conhecimento que aqueles vídeos que me divertiam tanto um dia seriam meu trabalho. Hoje sei que sou uma mulher adulta, mas aquela mesma criança ainda existe dentro de mim, me empolgo sempre com cada projeto, cada trabalho, cada ideia, com cada marca que me envolvo", seguiu.

Mesmo sozinha, a mãe de Lua garantiu que terá a ajuda da mãe. "E agora comigo assumindo o controle sozinha (mas claro que sempre com um apoio da minha mãe, porque não deixei de ser mimada por ela)".

"Também agora dona da minha nova marca Seu Baby Tube de brinquedos e produtos infantis, que tem sido o maior sonho da minha família! É um ano de muitas mudanças! E essa é uma grande conquista pra mim, que Deus me abençoe, cuide do meu time e de cada decisão minha nesse novo momento! Que serão sempre baseadas no amor, no amor pelo meu trabalho", concluiu ela.

Além da celebração dos amigos e seguidores, Viih Tube recebeu o carinho do marido, Eliezer. "Nova era. Novo momento. Novo tudo! A única coisa que não é nova é o marido babão aqui sentado na primeira fileira te aplaudindo muito!! Te amo. Você é gigante nem imagina o tanto. Ahhh o meu amor e admiração por você tb não é novo não, já é de um tempinho", declarou ele.

