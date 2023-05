Reprodução / Instagram Paula Fernandes

Paula Fernandes proporcionou diversão aos fãs do Instagram ao compartilhar uma foto inusitada em que a cantora posou ao lado do cavalo de estimação nesta segunda-feira (30). O momento ganhou um toque surpreendente quando o animal tentou puxar a blusa que ela estava usando.

Na imagem, é possível ver o cavalo puxando um pedaço da camisa jeans de Paula. Com bom humor, ela brincou na legenda ao dizer: "Detalhes". O fotógrafo Bruno Fioravanti comentou que, se tivessem planejado, a foto não teria saído tão espontânea.





Os fãs reagiram à cena, com uma pessoa dizendo que o cavalo estava tentando chamar a atenção da cantora. Outro internauta brincou chamando o animal de "danado", e houve até quem descrevesse a foto como "perfeição".





