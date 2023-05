Reprodução/ YouTube Mariely Santos mostra a nova mansão luxuosa; veja





No último domingo (28), a cantora e influencer Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração, mostrou no canal do YouTube e no Instagram a mansão que irá morar com o namorado.

Mariely mostrou todos os cômodos e a área externa, que tem dois andares e muito verde. A casa ainda conta com suíte com banheira, varanda e uma piscina

"Estou passada que tem quase 1,5 milhão de visualizações [no YouTube]. Só por causa disso, vou botar mais alguns vídeos que eu fiz. Minha gente, todo mundo mandando cada mensagem linda. Estou tão feliz, chorei. Que conquista linda! Agradecer primeiramente a Deus, depois a vocês. Estou sem palavras, sem acreditar ainda que vamos morar em uma casa tão linda", disse Mariely nos stories.

A influencer também agradeceu o apoio dos fãs. "A ficha não cai. A gente não foi morar ainda. Estamos organizando algumas coisas. Mas é uma realização, um sonho , mesmo, sendo realizado. Essa casa é nosso sonho. Estou tão feliz em ler os comentários. Cada comentário lindo. As [fãs] que estão comigo desde lá de trás, as que chegaram agora, que me abraçam...".

