Reprodução/Instagram - 29/5/2023 Sthe Mattos atacada por cobra em carro de aplicativo





Sthe Matos, ex-participante de "A Fazenda 13", compartilhou com os seguidores o susto que levou no domingo (28). A influenciadora disse que foi atacada por uma cobra quando entrou em um carro por aplicativo, em Salvador, na Bahia.



Leia também Kevi Jonny ignora polêmica com ex e lança clipe com Sthe Matos





“Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Eu vim fazer a sobrancelha em Narjara e peguei um Uber porque meu carro está na revisão, então, peguei ele para poder vir. Gente, quando chegou e eu abri a porta, tinha uma cobra. E ela pulou em cima de mim. Estou desesperada agora. Meu Deus! Ainda estou em choque”, disse Sthe.

🚨Novo medo desbloqueado! Sthe Matos compartilhou que ao abrir a porta do motorista de aplicativo simplesmente uma COBRA pulou em cima dela. Ela postou alguns stories bem nervosa.



Qual seria a reação de vocês? 😰 pic.twitter.com/mqoHVSyNTe — Central Reality (@centralreality) May 29, 2023





A ex-participante de "A Fazenda 13" mostrou a cobra presa no carro, com a cabeça para fora. Ela ainda comentou que uma cobra da mesma espécie já apareceu na mansão onde ela mora, em Salvador. "Vi que ela é verde e veio com a cabeça para cima de mim. Abri e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura", completou Sthe.