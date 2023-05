Reprodução/Arquivo pessoal Sérgio Hondjakoff

Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo papel de Cabeção em Malhação, ficou emocionado ao prestigiar o espetáculo "Velório à Brasileira" no Teatro Vannucci, localizado no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, no último domingo (28).

Durante a apresentação, o ator foi convidado a subir ao palco e recebeu homenagens calorosas tanto do elenco quanto do público presente.





A peça contou com a participação de renomados artistas, como Sidney Sampaio e Claudia Melo, e é dirigida por Rayssa de Castro, com roteiro adaptado por Nicoly Lacerda e produção de Fabrissa Lima.

Vale ressaltar que Sérgio Hondjakoff recentemente esteve internado em uma clínica de reabilitação em Itu. Anteriormente, ele havia se internado voluntariamente em junho do ano passado, em uma clínica localizada em Sorocaba, no interior de São Paulo.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.