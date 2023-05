Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank tem crise de choro ao assistir 'A Pequena Sereia' com Titi

Bruno Gagliasso compartilhou há alguns dias, nas redes sociais, a reação de Giovanna Ewbank e da filha Titi após assistirem ao live-action “A Pequena Sereia”, protagonizado por Halle Bailey. Elas teriam ficado emocionadas com a representatividade negra no clássico da Disney. Uma influenciadora criticou a apresentadora e o ator, os acusando de usar os filhos para ganhar dinheiro.



Livia Zaruty disse que o casal usava os filhos para fazerem publicidade. No Instagram, ela afirmou que a adoção de Titi e Bless era um “investimento de décadas” e ainda usou o termo "afromoney".



A influenciadora também comentou o momento em que Giovanna aparece chorando após assistir o fillme. "Biscoiteira chorando, parece que passou um trem no filme da ‘Pequena Sereia’… E você acha que não tá rolando publi? Você acha que a Disney não tá patrocinando? Cadê a câmera? Cadê, grava!", acusou Livia.

Ela continuou com as críticas: "Gente, essas crianças pretas quando crescerem vão poder cobrar uma grana (…), porque o que seria desses dois brancos, de olhos azuis, padrão, no Brasil de hoje? (…) Aqui na rua tá cheia de criança preta, ninguém olha, mas vão lá pegar na África duas crianças pretas e faz as publicidades. O que seria da vida desses dois sem essas crianças pretas? Que assunto ia sair?".





