Reprodução/Instagram MC Pipokinha tira a calça na cabine de avião e leva bronca do piloto

MC Pipokinha deu o que falar ao abaixar a calça dentro da cabine de avião. A funkeira contrariou o piloto e acabou levando uma bronca.

Nas imagens, ela aparece ao lado do profissional que pede para ela "não mostrar" o bumbum.





"Não mostrei, tô de shorts. Achou que eu tava pelada, né?", disse ela.

Sem reação, o piloto ainda leva um tapinha no ombro da cantora, que na sequência faz outras perguntas.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

🚨ASSISTA: Em cabine de avião, MC Pipokinha tira calça ao lado de piloto e é advertida. pic.twitter.com/tOzTOjPsMe — CHOQUEI (@choquei) May 29, 2023









quando proibirem visitas à cabine do piloto vocês já sabem quem agradecer ☺️ — Lucas Ramos ✈️ (@lucxsramxs) May 29, 2023









sinceramente… qual a necessidade meu deus? pic.twitter.com/kl0wpVeOLf — pedroncé 🪩 (@aipedror) May 29, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente