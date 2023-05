Reprodução / Twitter 29.05.2023 Jane Fonda

No encerramento do Festival de Cannes, a atriz Jane Fonda protagonizou um momento inesperado. Durante a cerimônia de premiação no sábado (27), ela entregou a Palma de Ouro à cineasta francesa Justine Friest.

Após o anúncio, a diretora deixou o pergaminho que acompanhava o prêmio sobre o púlpito. Jane tentou chamar a atenção de Justine, mas sem sucesso. Então, de forma inesperada, a atriz lançou o objeto, acertando Justine na parte de trás da cabeça.





Vale destacar que Friest se tornou a terceira mulher a vencer nessa categoria do Festival de Cannes, com o filme "Anatomie d'une Chute" (Anatomia De Uma Queda). A obra retrata o julgamento de uma escritora de autoficção, suspeita de ter assassinado o marido. A conquista representa um marco significativo para a cineasta francesa.

favorite cannes moment is officially jane fonda throwing the palme d'or certificate at justine triet because she forgot to take it pic.twitter.com/6tv8TEj8zw — flo ¨̮ (@astralbarnes) May 27, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.