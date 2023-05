Reprodução / Instagram 29.05.2023 Após receber ataques, Eliezer desabafa sobre puerpério e rotina sexual

Eliezer compartilhou algumas frustrações em relação aos ataques que tem enfrentado após revelar que ele e Viih Tube ainda não retomaram a uma rotina ativa na vida íntima após o nascimento de Lua, a filha do casal, que tem apenas um mês de idade.

Através do Instagram, o ex-BBB expressou indignação nesta segunda-feira (29) com a falta de respeito de muitos homens em relação ao puerpério, o período de recuperação que as mulheres precisam passar após o parto, para que elas se restabeleçam.





"Homens, depois do parto, toda mulher passa por uma série de transformações. É uma fase de transição tanto física, tanto hormonal, quanto psicológica também”, explicou o ex-BBB

Eliezer também revelou que as justificativas mais comuns utilizadas por esses homens são do tipo: "Se não tenho em casa, procuro na rua". Além disso, o influenciador destacou que os maiores índices de traição ocorrem durante o puerpério. Por isso, ele fez questão de enviar uma mensagem aos pais que estão passando por essa fase.

Por fim, o marido de Viih Tube deu conselhos sobre o papel dos homens nessa fase e opinou sobre a importância do sexo no relacionamento, principalmente após a chegada dos filhos. "O sexo é um dos pilares do relacionamento, mas não é o relacionamento como um todo. Para mim, por exemplo, é muito mais importante focar na adaptação da rotina da minha filha e entender o meu papel nisso tudo do que simplesmente fazer sexo.”, ressaltou.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.