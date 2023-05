Live-action de ‘A Pequena Sereia’ tem ex-The Voice Brasil e polêmicas

The Voice Brasil

Laura Castro, ex-participante do "The Voice Brasil Kids" de 2016, foi a brasileira escolhida para dublar Ariel no filme. A cantora ficou conhecida por formar o grupo "BFF Girls" com Bia Torres e Giulia Nassa, após a participação no reality. A artista já trabalhou como dubladora em "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", série da Netflix.