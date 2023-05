Reprodução/Instagram Em São Paulo, Preta Gil está tratamento contra o câncer

Na última quarta-feira (24), Preta Gil usou o Instagram para fazer um desabafo durante o tratamento contra um câncer ni pulmão. Ela contou que, pela primeira vez, se colocou como protagonista da própria vida e decidiu viver o hoje.

Leia também Laura Castro entrega ação da Disney para escolha da dubladora de Ariel

"Mais um dia rumo a cura, hoje foi um dia onde por alguns instantes eu coloquei o câncer que estou combatendo em segundo plano e não como protagonista da minha vida. Hoje eu me lembrei que eu sou protagonista da minha vida, que sim, estou lutando contra uma doença gravíssima, mas ainda estou viva e posso e devo me permitir vivê-la", iniciou ela.



Em seguida, Preta contou sobre a volta ao trabalho e sobre valorizar o presente: "Hoje fotografei pra capa de uma revista que nunca tinha feito. Quando recebi o convite eu refleti muito e pensei: 'Por que não fazer? Esperar o que? Vou viver o hoje que é a única certeza que eu tenho".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"Não vou esperar eu me curar pra contar minha história, quando eu me curar sei que será uma nova história. Quando eu me curar, e eu sei que eu vou, será uma nova história. Então sim, eu fiz fotos lindas com uma equipe que respeitou demais o meu tempo e minhas limitações momentâneas e ficou lindo", finalizou.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente