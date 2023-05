Reprodução / Instagram Preta Gil curte tarde no parque Ibirapuera com a família e amigos

Preta Gil aproveitou o fim de tarde desta quinta-feira (25) ao lado de entes queridos e amigos, compartilhando o momento nas redes sociais. A cantora levou a neta, Sol de Maria, para desfrutar do parque Ibirapuera, localizado em São Paulo.

Além disso, eles contaram com a companhia de Gominho, conhecido comunicador que recentemente deixou seu emprego na rádio baiana “Sua Salvador FM” para se mudar para a residência de Preta e auxiliá-la durante o tratamento contra um câncer no intestino.





“Não é domingo, mas viemos ao parque. Jude Paulla, Gominho, Sol de Maria e nós”, disse Preta, que pedalava em um triciclo junto da amiga Soraya.

A publicação encantou os fãs da cantora, que deixaram muitas mensagens positivas nos comentários. “Onde mora o amor”, comentou Ivete Sangalo.





