Jenny Miranda surgiu nesta quinta-feira (25) em uma entrevista para o podcast "Famacast" acusando a filha, Bia Miranda, de manter relações com o ex-padrasto Arthur Vieira. Segundo a mãe da ex-peoa, o relacionamento aconteceu enquanto Jenny estava grávida do segundo filho.

“Quando eu engravidei do enrico, eu comecei a ver coisas que eu não queria ver... coisas que estavam acontecendo pelas minhas costas”, afirmou a mãe de Bia.





Durante a gravidez Jenny não conseguia sair por conta dos enjoos. De acordo com ela, o ex-marido e a filha iam para jantares sem ela.

Entretanto, Jenny nunca conseguiu uma confirmação do affair por nenhuma das partes. “eu surgi com o assunto e perguntei: ‘Você está ficando com a minha filha?’ Ele falou: ‘Não’”, admitiu

Contudo, Jennifer não perdeu a convicção de que houve um romance entre a filha e o ex-marido. “Tipo assim, estava nítido, todo mundo via”, afirmou.





