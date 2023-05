Divulgação Dado Dolabella foi condenado por agredir Luana Piovani e até hoje os dois trocam farpas abertamente na internet

Luana Piovani abriu o coração em uma entrevista ao “Acessíveis Cast”, ao relembrar a agressão que sofreu do ator Dado Dolabella. No episódio divulgado nesta quinta-feira (25), a atriz compartilhou como foi julgada pelos acontecimentos e destacou a falta de sororidade naquela época.

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", desabafou Piovani.





Luana e Dado foram namorados entre os anos de 2006 e 2008. Dado foi condenado em 2014 pela Lei Maria da Penha devido à agressão física contra a atriz e a camareira que a acompanhava na época. Na ocasião, ele foi sentenciado a dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais e aceitou a decisão judicial.





