Reprodução / Instagram José Loreto compartilha momento fofo de natação com filha de 5 anos

O ator José Loreto encantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais registros de um divertido dia de natação ao lado da filha, Bella, fruto do relacionamento com Débora Nascimento.

Em uma publicação no Instagram, o artista de 38 anos presenteou os fãs com alguns cliques da dupla desfrutando de momentos descontraídos na piscina.





A pequena Bella posou radiante com um traje completo de nadadora, usando touca na cabeça e óculos para explorar o mundo subaquático.

Nos comentários, os fãs não perderam a oportunidade de fazer referência ao hit de Lui Lorenzo, personagem interpretado por Loreto em "Vai na Fé", intitulado "Pool Party do Lui", expressão em inglês que significa "festa na piscina".

"Pool party na banheira do Lui", brincou uma fã. “Maravilhoso, e a pequena é uma fofura”, elogiou uma seguidora.





