Reprodução/Instagram Após gêmeos, Isa Scherer diz sentir falta da barriga antes da gravidez

Isa Scherer conversou com os seguidores e foi questionada sobre seu corpo após a gravidez dos gêmeos, Mel e Bento.

A influenciadora sempre usa as redes sociais para mostrar como a barriga ficou após gerar os herdeiros, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.





Um seguidor perguntou o que ela mais sentia falta antes de ser mãe e, sincera, ela disse: "da minha barriga".

A vencedora do Masterchef também contou que tem vontade de fazer uma cirurgia reparadora no abdômen.





