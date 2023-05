Reprodução/Globo - 25.05.2023 Fúlvio Stefanini falou de problema de saúde no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Fúlvio Stefanini relembrou um problema de saúde que passou em 2020, quando ficou internado na UTI para tratar uma infecção causada por uma bactéria. O ator de 83 anos achava ter uma dor muscular nas costas, mas só após a ida ao hospital que descobriu a gravidade do diagnóstico.

"Foi uma coisa tão estranha. Levantei e, de repente, tive uma sensação como tivesse levado uma grande pancada nas costas. Foi terrível, uma pontada que me deixou imóvel. Me apoiei na parede, não sabia o que fazer. Achei que era um mal jeito de coluna. Não conseguia me mexer, literalmente", afirmou no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (25).





Stefanini contou que resistiu em ir ao hospital, mas o filho e a esposa o convenceram após ele passar três dias deitado em uma cadeira reclinável. "A medida que o tempo passava, piorava. Foi piorando muito e eu estava resistente, não queria ir. Tive uma sensação que de que ia morrer. Cheguei ao hospital inconsciente, me colocaram em uma cadeira de rodas e não me lembro de mais nada. Depois fiquei sabendo que fui para UTI", comentou.

Fúlvio passou 16 dias internado e relatou que a bactéria Staphylococcus aureus foi a responsável pela infecção. "Depois de muitos exames, descobriram que era uma infecção causada por uma bactéria, que habita na nossa pele, todos nós temos. Só que se você estiver com a imunidade baixa ou algo assim, ela pode entrar na circulação, o que aconteceu comigo", explicou.

