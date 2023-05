Reprodução Tina Turner

Tina Turner, conhecida pela voz marcante e performances eletrizantes, morreu nesta quarta-feira (24) em Küsnacht, na Suíça. Embora a causa exata do falecimento não tenha sido divulgada, Tina enfrentou ao longo da vida mais que um desafio relacionado à saúde.

Em 2018, ela foi diagnosticada com câncer no intestino e passou por uma delicada cirurgia de transplante renal, graças à generosidade do esposo, Erwin Bach, que doou um dos rins para a cantora.





No mesmo ano, a icônica cantora lançou uma autobiografia na qual compartilhou suas lutas com a saúde.

"Eu sei que minhas jornadas médicas estão longe de terminar. Sempre há novos testes, consultas médicas e biópsias. No entanto, aqui estamos, mais unidos do que jamais imaginamos, e isso é motivo de celebração", escreveu.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.