redacao@odia.com.br (O Dia) Túlio Maravilha

Túlio Maravilha, conhecido ex-jogador de futebol e ex-participante do reality show "A Fazenda", abriu o jogo ao falar sobre um convite que recebeu no início dos anos 2000 para posar nu na revista G Magazine. Atualmente com 52 anos, o ex-atleta tinha 34 quando recebeu a proposta.

Durante uma entrevista no canal do jornalista Duda Garbi, Túlio compartilhou os bastidores dessa experiência. Ele revelou que, na época, já despertava interesse para esse tipo de projeto, mas as circunstâncias não eram favoráveis devido ao jogador estar no auge da carreira no Botafogo. No entanto, após muita insistência, ele estabeleceu duas condições para aceitar o convite.





"A primeira condição era que o cachê fosse antecipado e [tivesse] um percentual nas vendas. E a segunda condição era que a minha mulher estivesse presente, senão o ‘negócio’ não subia, ela que tinha que fazer os preliminares”, afirmou Túlio.

A esposa de Túlio, Cristiane, também esteve presente para garantir que não houvesse assédio ou situações desconfortáveis. O casal já era casado naquela época e eles se envolviam intimamente para garantir que o tudo estivesse pronto para as fotos.

"Tinha fotos em riste e em descanso, quando o bonequinho já perdeu o fôlego. Então, tinha essas variantes. Mas sempre com ela ao meu lado para evitar qualquer tipo de assédio", explicou Túlio.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.