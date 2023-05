Reprodução/ Instagram Mirella rebate rumores de que fingia gravidez com ultrassom

Após uma notícia do Em Off afirmar que MC Mirella estaria mentindo sobre a gravidez com Dynho Alves, a funkeira se posicionou no Instagram. A cantora mostrou o ultrassom do filho e rebateu as acusações com deboche.

No stories, ela gravou o exame e ironizou: "É mentira doutor? Será que tem uma criança aí dentro ou não?. O médico, então, respondeu que o embrião está com dois centímetros.

No vídeo, foi possível ouvir as batidas do coração da criança e ela debochou: "Ó lá o coração. Será que é mesmo um bebê?". MC Mirella e Dynho Alves anunciaram a gestação da funkeira no última dia 11.





