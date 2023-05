Reprodução/Instagram Jojo Todynho descreve novo namorado e mantém identidade em segredo

Jojo Todynho matou a curiosidade dos seguidores ao dar detalhes da aparência do novo namorado.

Em conversa com eles, a cantora não mostrou o amado, mas aproveitou para descrevê-lo.





"Ele é branco?", questionou uma internauta. "Ele não é retinto, mas é um homem negro. Um tom a menos do que o meu, mas é negão", respondeu ela.

Ainda no bate-papo, Jojo comentou qual o seu grande sonho. "Meus baby toddy. Só falta eles pra completar. Mas na hora certa, Deus tá no controle", disse.

Recentemente, a cantora pegou carona do Rio de Janeiro a São Paulo no caminhão do namorado e, no perfil, ela deu detalhes da aventura.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente