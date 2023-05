Reprodução / Instagram Ratinho celebra nascimento de neto

O apresentador de TV Ratinho está radiante com a chegada do mais novo membro da família. Davi, filho de Gabriel Massa e Bruna Januário, foi oficialmente apresentado ao mundo pelo próprio Ratinho pelo Instagram nesta terça-feira (23).

"A família aumentou de novo: bem-vindo meu netinho Davi! Parabéns aos pais: meu filho Gabriel e minha nora Bruna. Que Deus continue abençoando vocês, filhos são as maiores riquezas que temos na vida!”, declarou o vovô.





Além de Gabriel, Ratinho também é pai de outros dois filhos: o político Ratinho Júnior e o também apresentador Rafael Massa. Os seguidores do apresentador não economizaram nos votos de felicidades e bençãos nos comentários da publicação.





