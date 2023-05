Reprodução/Globoplay- 23/5/2023 Larissa e Fred, do BBB 23





Parece que nem os casais formados no "BBB 23" estão vingando! O romance entre Fred Desimpedidos e Larissa Santos teria esfriado, segundo o jornal Extra, e a informação deixou os fãs do casal revoltados.

Nesta terça-feira (23), um mês após o fim do programa da Globo, os fãs de "Laried" levaram o assunto aos mais comentados do Twitter e não pouparam críticas aos ex-BBBs. Fred foi acusado de dar "perdidos" em Larissa Santos. Uma amiga da ex-BBB apontou que a influenciadora estava triste por ficar sozinha em alguns momentos. Há quem defenda Fred Bruno, como também os que protegem Larissa na relação com o ex de Boca Rosa.

"É Fred Desimpedidos, pra você restou os 8 solos que até mês passado tu nem sabia da nossa existência", ironizou uma fã de Larissa. "Ingratidão enorme dessa amiga da Larissa ta? Foi na festa dele, foi recebida na casa dele pra fazer isso ai. Lamentável", apontou uma fã de Fred Bruno.

"O fred simplesmente acolheu a larissa, fez do ciclo de amizades dele, o ciclo pra larissa se enturmar em sp. abriu as portas da casa dele pra ela, fez festa surpresa, envolve a família/amigas dela em tudo que ele vai fazer, e recebe em troca uma amiga curtindo hate? pois bem…", ponderou uma internauta.

"Não me surpreende em NADA tudo o que está acontecendo com a larissa hoje, sendo resumida a macho, a ser uma coitada que tá em SP mendigando afeto de um macho feio, eu sabia que cedo ou tarde isso ia acontecer", reclamou uma fã. "Tratou o feio como se fosse bonito e deu nisso", disse outra.

Procuradas pelo iG Gente, as assessorias de Fred e Larissa não se manifestaram até o momento da publicação da nota.