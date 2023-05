Reprodução / Instagram Rita Lee

No último dia 8 de maio, aos 75 anos, a cantora Rita Lee faleceu em decorrência de um câncer de pulmão descoberto em 2021. Em uma recém-lançada autobiografia, a artista dedica um capítulo inteiro ao relato sobre o vício em cigarro, revelando ainda que a dependência se intensificou durante a pandemia da Covid-19.

No livro, Rita descreve como a ansiedade existencial e as notícias preocupantes a levavam a consumir três maços e meio de cigarros por dia, sentindo culpa por não se alimentar adequadamente. Ela relata: "Prometia a mim mesma que amanhã iria comer, mas enquanto isso, me tornei uma caveira fumante, acendendo um cigarro atrás do outro".





A cantora também menciona que conseguiu parar de fumar durante as três gestações, porém, enxergava o cigarro como uma espécie de companheiro: "Para mim, fumar era um prazer, uma espécie de chupeta, um velho amigo que me compreendia. Além disso, havia o ritual de abrir o maço, pegar um cigarro, manipulá-lo por um tempo, acendê-lo e dar uma longa tragada, esquecendo os problemas da vida".

Em seu depoimento, Rita Lee enfatiza que se recusa a se tornar uma "garota-propaganda" do movimento antitabagismo. Ela destaca a importância de "realmente querer" parar com um vício e concentrar-se no poder da mente. Segundo trecho de sua autobiografia: "Ou então, espere ser merecedor, assim como eu fui, de uma 'praga' do tamanho da Luz", referindo-se à sua batalha contra a doença.





