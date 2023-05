Reprodução / Instagram Popó e Naldo

Naldo Benny fez um pronunciamento sobre a polêmica envolvendo o cancelamento da luta com Popó, que ganhou destaque nas últimas semanas. O cantor condenou a atitude do ex-lutador, que o atacou nas redes sociais após o fim do evento.

Em uma declaração divulgada nos stories do Instagram nesta segunda-feira (22), o artista esclareceu o ocorrido e afirmou que Popó está mentindo sobre o caso.





“O papo verdadeiro, porque o Popó está sendo um babaca, covarde e não está falando a verdade, é o seguinte, eu tenho prints aqui da conversa da empresa que ele botou a frente do evento. Eles me ofereceram R$ 30 mil, sendo que o assunto estava em torno de R$ 300 mil. O bicho pegou por questões contratuais, o negócio não foi bom para mim, eles iam ganhar dinheiro, eu não, me senti desrespeitado.”, explicou Naldo.

O cantor também declarou que estava comprometido a se preparar para a luta, contando com a orientação dos treinadores Badola, Galego e Minotouro. No entanto, a falta de tempo para treinar, devido à agenda agitada como músico, também foi um fator desmotivador.

“Ficaram em um leilão durante um dia inteiro, por muita luta chegamos ao valor de R$ 100 mil, mas achei falta de respeito e não quis mais. Eu sou músico, e escolhi a minha música ao invés de uma luta louca que não ia ganhar nada praticamente”, desabafou o cantor.

Após o cancelamento da luta, Popó se manifestou nas redes sociais contra o cantor. O ex-lutador de boxe relembrou a polêmica anterior envolvendo Naldo e Moranguinho, onde o casal vivenciou um momento conturbado de agressão física no passado.

Naldo também respondeu às acusações de Popó sobre uma possível perda de R$ 1 milhão devido ao cancelamento da luta. Segundo o cantor, o oponente não perdeu essa quantia, mas sim deixou de ganhá-la devido ao fim do evento.





A assessoria do cantor emitiu uma nota oficial sobre o cancelamento da luta após a manifestação do artista nas redes sociais. Confira abaixo o comunicado completo.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.