Reprodução / Getty Images Jamie Foxx e Mike Tyson

O ator Jamie Foxx foi internado em abril nos Estados Unidos devido a um “colapso total”. Nesta segunda-feira (22), o ex-boxeador Mike Tyson, amigo próximo de Foxx, revelou novas informações sobre o estado de saúde do astro de Hollywood .

A internação ocorreu devido a uma complicação de saúde ainda não divulgada pela família ou pelos médicos. Tyson compartilhou o que teria acontecido com a estrela de Hollywood.





"Ele não estava se sentindo bem. Disseram que foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Não tenho ideia do que exatamente aconteceu com ele", revelou durante o PCB Podcast.

Tyson acrescentou que não sabia se a informação era verdadeira, mas achava estranho o silêncio da família e preferiu não entrar em detalhes. "Escute, não podemos prever nosso próximo suspiro. Não sabemos quando vamos morrer", refletiu o ex-atleta. "Coisas ruins podem acontecer".

Foxx, de 55 anos, foi hospitalizado em 11 de abril após uma emergência médica. Em maio, a família fez um apelo por orações após três semanas de internação. Em 6 de maio, a revista People divulgou que o estado de saúde de Jamie era estável após "complicações médicas" e que ele não corria risco de vida. No entanto, dias depois, o site RadarOnline afirmou que a família se preparava para o pior.





