Reprodução/ Instagram Nanda Terra alfinetou Alisson e levou invertida de Viih Tube

Um registro de Alisson, de Casamento Às Cegas, com outra mulher está movimentando as redes. Isso porque ele se casou com Thamara na segunda edição do reality show da Netflix. Nanda Terra, que participou da primeira edição do programa, alfinetou o ex-participante após a imagem se espalhar. Mas Viih Tube não gostou do comentário e criticou a influencer.

"Só tenho uma coisa para dizer. Ainda bem que eu fui agraciada com um homem de caráter e tenho uma linda famíloa! Minha dúvida é, até onde todos esses "casamentos" foram reais?", comentou Nanda em um post da perfil Segue a Cami do Instagram.

Viih Tube, então, se pronunciou na página: "Lacrar na dor dos outros não é bonito, empatia mandou lembranças".

Momentos depois, Nanda postou um stories dizendo: "Opinião boa é opinião calada e velada". A influencer explicou que não desejava "se sobressair em cima de alguma situação".

Em seguida, ela se desculpou: "Ninguém merece ser traído, independente de qualquer situação. O foco principal era até que ponto homens são capazes de levar certas situações em prol de si mesmos... eu passei por isso, e sei como é doloroso. Peço desculpas pela forma que me pronunciei".