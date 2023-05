Reprodução/Record TV Rodrigo Faro falou sobre o Vai Dar Namoro no Podpah

Rodrigo Faro contou, em entrevista ao podcast "PodPah", que voltou com o quadro "Vai Dar Namoro" no porgrama dele na Record porque "não aguentava mais contar histórias de superação."

"Programa de domingo tem aquela coisa que eu já não aguentava mais de história de superação, chega uma hora que já não dava mais contar a história da pessoa... É legal, mas não dá pra ficar cinco anos fazendo a mesma coisa... Eu venho do sábado, de uma coisa... 'Vai Dar Namoro', irreverente, fazer coisas fora da curva, aquela loucura", comentou ele.

O apresentador ainda falou que que os quadros com histórias de superação funcionaram e deram audiência, mas sentiu que precisava da mudança na pandemia.

"Aí veio a pandemia, ferrou com todos os programas, ninguém podia fazer programa, ninguém podia gravar, ninguém podia fazer mais nada, a gente com dois anos repetindo programa, precisamos voltar com uma novidade, na hora me veio na cabeça, [falei] 'galera, vamos voltar com o vai dar namoro que foi um sucesso no passado. Enquanto está todo mundo fazendo história, vamos parar de fazer, quebrar esse paradigma, e vamos voltar com uma loucura e ver o que acontece", continuou.

Para Rodrigo Faro, trazer esse quadro para as tardes de domingo foi positivo porque não apenas rendeu na audiência, como lhe popularizou entre o público mais jovem, devido a repercussão nas redes sociais. "Deu uma renovada no público inacreditável", concluiu.

