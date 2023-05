Reprodução/ Instagram Ex-Casamento Às Cegas criticam reality após suposta traição de Alisson

Depois que uma suposta traição de Alisson com Thamara foi exposta nas redes sociais, os ex-participantes de Casamento Às Cegas, reality que juntou o casal, se posicionaram. Alguns alfinetaram os participantes e o próprio programa.

Nanda Terra foi uma das que afinetou o programa . "Minha dúvida é, até onde todos esses "casamentos" foram reais?", duvidou ela na página Segue a Cami no Instagram.

Bruna, que desistiu e se relacionou com Paulo depois do programa, também questionou a veracidade das relações formadas no reality:"Acho que real mesmo só quem vive uma relação fora do programa!! Aquele reality é uma farsa pura!!! Melhor escolhar foi sair daquilo e viver uma vida off, verdadeira e feliz com você Paulo Simila".

Paulo respondeu Bruna. "Pura manipulação", escreveu ele.





Will, que desistiu de se casar com Verônica na segunda edição, comentou sobre a suposta traição no stories. "O que eu acho de rolê do Alisson e da Thamara? Eu não acho nada. Isso não é problema não. Esse rolê não me apetece. Só tenho uma coisa para dizer: a minha mãe avisou", ironizou ele.