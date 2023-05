Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Bruna Biancardi no festival de Cannes

A influenciadora Bruna Biancardi rebateu um seguidor que questionou a participação no 76° Festival de Cinema de Cannes. Pelo Instagram, Bruna deu detalhes sobre a presença no evento e não deixou de enviar uma mensagem aos críticos.

"Por que você foi lá se não é atriz?", perguntou um seguidor em uma caixa de perguntas aberta por ela. Bruna explicou que não é necessário ser atriz para estar no tapete vermelho de Cannes.





"Não é preciso ser atriz para estar lá. Várias pessoas são convidadas. No meu caso, fui com a Nespresso, que é minha parceira há anos, e a cada semestre realizamos uma viagem juntos. O lançamento da nova linha ocorreu em Cannes, e também aproveitamos o festival", respondeu ela.

A namorada de Neymar também compartilhou o que os convidados fazem após passarem pelo tapete vermelho: "Somos conduzidos para a sala de cinema onde o filme será exibido. Cada convite tem um assento reservado. Lá, todos os convidados permanecem sentados, assistindo ao tapete vermelho em um telão. Assim que o elenco da estreia chega, são aplaudidos e o filme começa".





