Reprodução/Instagram Bia Miranda critica atitudes do ex-noivo, Gabriel Roza

Mais uma vez, Bia Miranda desmentiu as falas do ex-noivo Gabriel Roza. A influenciadora negou que ele estaria solteiro desde o fim do relacionamento dos dois.

Em 'A Grande Conquista', Gabriel contou ao cantor Thiago Servo que não se envolveu com ninguém desde o término.





"Foram quatro anos de namoro. Vai fazer um mês só (que nós terminamos), tá ligado? É recente. Eu não consigo ficar com outra pessoa, não. Eu respeito ela, né? Por tudo que ela fez comigo", disse.

No 'PodCats', a influenciadora afirmou que o ex está fazendo um personagem no novo reality da Record TV.

"Ele mora no mesmo lugar que eu moro, eu sei tudo o que acontece lá. Mesmo não querendo saber, eu sei. Eu sei quantas mulheres ele já ficou, quantas ele já deu dinheiro... isso é mentira. Ele tá fazendo isso pra sair como santo, como vítima, como o 'corno', que é essa a imagem que ele quer passar", contou.

🚨EITA! Bia Miranda diz que Gabriel Roza está sendo um personagem em #AGrandeConquista : "Ele tá fazendo isso pra sair como santo, como vítima, como o corno". pic.twitter.com/ycICPioq14 — Central Reality (@centralreality) May 23, 2023





