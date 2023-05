Reprodução/Instagram - 23.05.2023 Aline Wirley, Larissa Santos, Bruna Griphao e Amanda Meirelles se reencontraram após 'BBB 23'





O grupo do "BBB 23" conhecido como "desérticas" teve um reencontro oficial nesta segunda-feira (22). Aline Wirley, Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Larissa Santos curtiram um jantar em São Paulo e compartilharam fotos juntas nas redes sociais. Internautas aproveitaram as postagens para celebrar o momento, enquanto outros criticaram as carreiras do quarteto após o reality show.

"A campeã sem sucesso e as canceladas", opinou uma pessoa na postagem de Amanda, em um comentário que ultrapassou 100 curtidas. "Acho que é tudo marketing", pontuou outra. Já na publicação de Larissa, usuários reuniram conselhos para a carreira de influenciadora da ex-sister.





"Não me entenda como hater, não estou aqui para ofender ninguém. Mas o que você ta fazendo com tua carreia? Com tua vida pessoal? Tua 'assessora' manda em quem tu tem que gostar e o que tu tem que falar?", escreveu um internauta, que sugeriu que ela encontrasse "gente profissional" para apoiá-la na profissão.

"Você precisa investir em um profissional especializado na área, se você não procurar uma agência para te ajudar a administrar, as pessoas vão parar de te acompanhar", pontuou outro perfil. Apesar das críticas, fãs das desérticas também encheram as postagens de elogios ao grupo que alcançou a final do "BBB 23". Confira abaixo registros do reencontro:









