Reprodução / Instagram 22.05.2023 Tata e Cocielo saem com o filho da maternidade e revelam perrengue

Tata Estaniecki e Julio Cocielo deixaram a maternidade em São Paulo nesta segunda-feira (22) com o segundo filho, Caio, em um momento alegre. O casal posou ao lado do recém-nascido, que estava envolto em uma manta quando eles estavam saindo do hospital.

Já na volta para casa, Tata revelou uma complicação com o filho caçula. O espaço do banco de trás do carro do casal não é suficiente para acomodar a mãe e as duas crianças. “Eu não entro no meio das duas cadeirinhas! Como faz?”, a influenciadora pediu ajuda dos seguidores pelo Instagram.





Além do recém-nascido, Tata e Cocielo também são pais de Beatriz, de 3 anos. Pelos stories, a apresentadora mostrou a dificuldade para caber no banco do carro e contou que precisou soltar a cadeirinha da filha mais velha.

A apresentadora e influenciadora foi responsável por anunciar a chegada de Caio pelo Instagram, revelando a alegria de ter a família agora completa. "Damos as boas-vindas ao Caio, nosso novo integrante", expressou ela no último domingo (21).





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.