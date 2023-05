Reprodução / Instagram 22.05.2023 Rayanne Morais

Nesta segunda-feira (22), Rayanne Morais surgiu no Instagram para esclarecer os rumores e negar ter sido amante de Victor Pecoraro enquanto ele ainda era casado. Em um vídeo emocionado, a atriz compartilhou a versão pessoal dos fatos, ressaltando que ela e Victor são amigos há nove anos e que jamais se envolveria com alguém que tivesse esse tipo de comportamento.

Rayanne enfatizou que não houve traição e anunciou que tomará as medidas legais necessárias para proteger a reputação. Em julho do ano passado, Victor admitiu publicamente ter traído Renata Muller, com quem era casado e tem duas filhas, com a atriz. Rayanne também acusa Renata de ter flertado com Pecoraro após a separação.





Em uma transmissão ao vivo, Victor reconheceu ter errado ao se envolver com Rayanne antes de se separar da esposa. Ele pediu perdão a Renata pela atitude precipitada de se relacionar com outra pessoa, mas ressaltou que não se arrepende de ter se separado. Na ocasião, o ator admitiu que estivesse magoado e não teve a paciência de esperar antes de se envolver emocionalmente com outra pessoa.

No longo vídeo compartilhado nesta segunda-feira, Rayanne explicou que decidiu se manifestar após um ano devido às constantes calúnias que vinha sofrendo. Ela traçou uma linha do tempo, relatando o processo de separação de Victor e Renata, mostrando conversas e apontando o início do relacionamento com o ator.

Segundo Rayanne, em 15 de maio, Renata teria informado que iria dar entrada no divórcio, mostrando evidências em forma de capturas de tela. A partir desse momento, Victor seria um homem livre, e ela e Pecoraro só começaram a se relacionar após esta data.





