Reprodução / Instagram Preta Gil comemora retorno ao trabalho e recebe presentes de colegas

Preta Gil retomou as atividades profissionais nesta segunda-feira (22). A cantora, que continua em tratamento contra um câncer intestinal, foi recebida com entusiasmo pelos colaboradores da agência onde atua como sócia diretora em São Paulo.

Durante a participação em uma reunião, ela foi presenteada com flores e cartões, registrando o momento nos stories do Instagram.





Preta brincou sobre revisar relatórios de vendas durante a reunião. Em outro vídeo, emocionada, mostrou os presentes recebidos dos funcionários. "Mônica fez uma surpresa para mim: ‘Dose diária de carinho’. Tem vários bilhetinhos, de várias pessoas de vários departamentos para mim. Que amor. Amei. Todo dia vou ler", disse a cantora, mostrando o potinho que ganhou.

No dia anterior, a filha de Gilberto Gil publicou a primeira saída de casa desde o diagnóstico da doença, no início deste ano. Ela prestigiou o show de Caetano Veloso em um festival realizado no Parque Ibirapuera, usando máscara de proteção. Preta compartilhou a alegria ao desfrutar do evento ao lado de amigos e destacou que gradualmente vai retomar as atividades que ama.





