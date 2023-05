Reprodução/Twitter Após críticas, Pabllo Vittar chora em show lotado na Argentina

Pabllo Vittar caiu no choro durante o seu show na Argentina durante o final de semana. Em cima do palco, a cantora se emocionou com a multidão de fãs.

A artista brasileira está em turnê pela América Latina e aproveitou o momento para desabafar. No discurso, ela comentou sobre a importância do apoio durante a carreira.





"Vivemos em um mundo com tanto ódio e receber o amor de vocês essa noite foi tudo pra mim", disse ela ao enxugar as lágrimas com uma toalha.

Os últimos tempos, Pabllo tem sido criticada por fãs e público pela falta de estrutura para os shows, já que, segundo os internautas, ela merece algo muito maior do que oferece.

🚨 Pabllo Vittar se emociona após uma onda de hate que sofreu antes da sua turnê na América Latina, a maioria dos shows deram sold out e recebeu muito carinho do público de outras países, desejamos tudo de melhor para ela esse ano ❤️ pic.twitter.com/gpdK97xKyR — PopChart (@popchartpc) May 22, 2023





