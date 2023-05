Reprodução / Instagram Sofia, Marina e Gugu

Iniciam-se hoje, segunda-feira (22), as audiências judiciais que irão determinar se Rose Miriam Souza di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, falecido em 2019, mantinha ou não uma relação estável com o apresentador e, consequentemente, se ela deve ou não receber 50% da herança deixada por ele.

A fortuna deixada por Gugu, avaliada em R$ 1 bilhão, foi destinada aos três filhos e aos cinco sobrinhos. Conforme o testamento, as gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e o jovem João Augusto, de 21 anos, têm direito a 75% dos bens. Os outros 25% são divididos entre os filhos Aparecida (designada como inventariante no testamento) e Amandio, irmãos de Gugu.





Apesar de ter inicialmente concordado com a divisão após o enterro, Rose Miriam contestou o documento na Justiça. Segundo ela, havia um relacionamento estável com o apresentador, e, portanto, ela deveria receber 50% da herança, com o restante sendo dividido entre os filhos.

Desde que Rose entrou com o processo, iniciou-se uma disputa familiar acirrada. Os advogados que representam o patrimônio de Gugu rebateram as alegações de Rose, argumentando que ele já havia deixado para ela, em vida, uma mansão avaliada em R$ 6 milhões em Alphaville (SP). Além disso, ela teria recebido US$ 500 mil em investimentos. No entanto, Rose contesta essa versão, afirmando que esteve ao lado do apresentador por duas décadas.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.