Ana Maria Braga recebeu críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (22) devido à polêmica envolvendo o caso de racismo contra o jogador brasileiro Vinicius Júnior na Espanha.

A apresentadora comentou no “Mais Você” que estava surpresa em relação ao episódio que ocorreu durante a partida entre Real Madrid e Valencia pelo Campeonato Espanhol e fez uma ressalva: "Gente, e os espanhóis não são assim. Italianos… O europeu normalmente não é", afirmou. Em seguida, Ana Maria ressaltou que considerou o incidente inadmissível.





Felipe Andreolli mencionou o "efeito manada" nos estádios como uma possível explicação para os ataques de ódio, enfatizando que não é exclusivo dos espanhóis ou europeus.

O apresentador também destacou que não foi a primeira vez que Vinicius Júnior foi alvo de preconceito nos estádios espanhóis e cobrou ações mais firmes das autoridades da La Liga.

Logo após o ocorrido, os internautas criticaram a posição da apresentadora do "Mais Você". Alguns usuários do Twitter apontaram que a visão da apresentadora não pode ser levada em consideração, pois lhe faltaria lugar de fala por ser mulher e branca.

Ana Maria falando que os espanhóis, italianos e demais europeus não são racistas... Andreoli concordando que isso tem a ver com o comportamento em manada em estádios...



Duas pessoas que nunca vão saber o que é sofrer racismo dando "opinião" tirada do **! #MaisVocê — Kathleen (@skathwas75) May 22, 2023





Ana Maria braga estava comentando sobre o caso de racismo cometido contra o jogador Vinicius Junior, quando de repente ela diz: "os europeus não são racistas."



Mulher pelo amor de deus 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/F6UlnQ1cYk — Sanches (@FbioSan60144353) May 22, 2023





Conversa sobre o caso de racismo sofrido pelo Vinicius Jr. no Mais Você . Ana Maria Braga diz ao Andreoli: “mas os espanhóis não são assim, os italianos… os europeus não são assim”.

Ela não é uma alienada. No mundo em que ela vive, ela é branca. “Se fazer” é estratégia. — ❤️ Camila Silva Wokemi (@diariodacamila) May 22, 2023









