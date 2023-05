Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Tatá Werneck reuniu Susana Vieira, Emílio Dantas e mais celebridades em festa





Tatá Werneck promoveu uma festa entre celebridades neste sábado (20), no Rio de Janeiro. Marcaram presença no evento nomes de destaque das novelas atuais da Globo, como Susana Vieira e Emílio Dantas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Um karaokê agitou a festa e a colega de elenco de Tatá em "Terra e Paixão" foi registrada cantando "Como Nossos Pais" por alguns convidados presentes. Já o Theo de "Vai na Fé" cantou com o filho no colo e soltou a voz para apresentar "Exagerado", de Cazuza. O ator curtiu a tarde com os Roque e Raul, filhos gêmeos fruto da relação com Fabiula Nascimento.





Nas redes sociais, Werneck celebrou a presença de crianças na ocasião. "Dia feliz! Meus amigos com filhos que também são amigos. Só agradeço", escreveu no Twitter a mãe de Clara Maria, filha que tem com o ator Rafa Vitti.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Tatá também elogiou Susana na rede social, afirmando que ela é "maravilhosa, engraçada, inteligente e iluminada". Entre outros famosos que curtiram a festa estão Eduardo Sterblitch, Thati Lopes, Marcos Veras, Renata Gaspar, Priscila Steinman e Marcelo Adnet.

Maravilhosa. Engraçada , inteligente , iluminada. Eu amo demais — Tata werneck (@Tatawerneck) May 21, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.