Larissa Gloor entende bem as consequências de viralizar nas redes sociais. Conhecida por interpretar desde uma atendente de loja de artigos esportivos até um construtor de obras, a atriz dominou os feeds do Brasil com os vídeos de humor e situações cotidianas. No entanto, a grande repercussão trouxe não só os milhões de visualizações e seguidores, como críticas e acusações de plágio de internautas.

Em entrevista ao iG Gente, a produtora de conteúdo explica que sempre dá os créditos em publicações em que se inspirou de algum perfil específico, mas opina que “não vale a pena” dar voz aos ataques. “Já falei da inspiração, coloquei o @ da pessoa e em muitos dou a referência na legenda. Só que quando querem falar mal, vão falar, não importa [...] Tudo que fizer para me defender não vai ser o suficiente”, afirma.

“Fiquei muito triste quando saiu isso [acusações de plágio], porque me deu vontade de falar: ‘Gente, vai lá, entra no vídeo’”, completa. Gloor também observa uma resistência de internautas no entendimento da questão do plágio entre trabalhos de produtores de conteúdo. “As pessoas têm um pouco de dificuldade em aceitar que, hoje em dia, conteúdo é um pouco assim que funciona mesmo. Fazem suas versões, cada um faz do seu jeito”, defende.









“Óbvio que acho que é muito importante darmos crédito e referência para tudo, mas tem coisa que a gente nem sabe de onde veio a fonte. Então é meio complicado”, complementa. Larissa relata que decidiu “sugar a energia boa” diante do sucesso e passou a evitar ler comentários com críticas, algo que já esperava após viralizar na web.

“No primeiro momento, fiquei meio assustada [com reações negativas]. Óbvio que sempre vão surgir críticas. Mas quando tudo viralizou e estava tudo um mar de rosas, falei para minha mãe: ‘Você vai ver que daqui a pouco, vem alguma maré de hate’. É assim mesmo que funciona”, relembra. A atriz reforça que o crescimento do alcance no início de 2023 foi orgânico e se questiona dos motivos que influenciaram o impacto nas redes sociais.

Entre elogios de nomes como Whindersson Nunes e Rafael Portugal, Gloor notou que vários vídeos viralizaram ao mesmo tempo, trazendo conteúdos com fácil identificação do público. “Nem sei porque que isso aconteceu, até agora estou tentando assimilar. No espaço de dois dias, foi uma loucura de páginas postando. Até fiquei um pouco confusa, [pensando] assim: ‘Gente, mas que exagero, para quê?’. Óbvio que fiquei muito feliz, mas de onde veio isso?”, reflete.

“Confesso que isso me assusta. Porque a consequência disso tudo é sempre a fama, que nunca é uma coisa boa. A única coisa boa da fama, é que dá para espalhar mais o trabalho, mas é isso. Porque de resto acho que é uma pressão muito grande. Tento focar só na parte que realmente me importa, que está se espalhando e os seguidores estão gostando”, defende.

Larissa Gloor conta que tem mais “confiança” atualmente ao produzir conteúdos, inspirados principalmente em situações do dia a dia que observa, como ao notar comportamentos estereotipados entre profissões. Ela compartilha que já se surpreendeu com o alcance de diversas publicações que “achava que não iam dar certo”, inclusive em publicidades que tiveram mais engajamento do que postagens orgânicas.





Ultrapassando milhões de visualizações na maioria dos vídeos, a atriz já teve o nome associado a rumores de participação em realities como “A Fazenda 14”, em 2022. “Até hoje eu não sei da onde tiraram isso juro. Foi um surto. Nem faz sentido de nada, mas foi no momento que eu estava vindo para o Brasil, quando morava fora [...] Alguém viu, postou isso no Tik Tok e talvez começaram a comentar”, recorda.

Apesar de descartar os boatos do reality rural, Larissa não desconsidera uma possível entrada no “Big Brother Brasil”. “Sempre falei que no ‘BBB’ eu vou, tanto é que já me inscrevi uma vez. Nunca lembro se cheguei a enviar mesmo ou desistir, mas eu acho que sim. Hoje em dia tenho muito medo, porque pensava nisso quando não tinha tanta exposição. Penso se teria psicológico, mas gosto de falar que, sim, participaria”, reforça.





A exposição atual se torna ainda maior por alcançar o público-alvo enquanto mora no Brasil, onde já participou de eventos como a visita de influenciadores na casa do “BBB 22”. A atriz nem sempre teve essa troca direta com os brasileiros, já que se mudou para Portugal aos cinco anos e morou em diferentes cidades na Europa até retornar ao país em 2022.





Entre Portugal, Espanha e Emirados Árabes, Gloor trabalhou como garçonete, vendedora de lojas e com redes sociais em uma agência de marketing. Ela explica que ser atriz “nunca foi uma opção” para ela, mas que começou a tentar a carreira artística e atuar na internet em um momento em que estava “muito infeliz” com a vida profissional.

“Comecei a fazer coisas que gostava mais e uma delas foi fazer vídeos. Quando iniciei, nem era para fazer vídeo, postar e viralizar. Em 2019, fazia para os meus amigos e família me acompanharem de longe. Só que nunca tive um alcance, morava muito longe e falava em português nos vídeos. Aquilo não chegava para o público certo”, analisa.

Larissa passou a investir mais na produção durante a pandemia e chegou a realizar um curso de teatro em Portugal, quando “começou a virar a chavinha” sobre os novos desejos profissionais que buscava realizar. Após passar um período de férias para voltar ao Brasil, fechou um contrato com uma agência e se mudou definitivamente para o país.

“Acabou que quando eu vim, deu muito certo. Tudo aquilo que vivia, me mostrava que estou no caminho certo. Foquei muito na criação de conteúdo, me inscrevi de novo em um curso mais prolongado de teatro, porque essa vai ser sempre a minha prioridade agora. Depois de um tempo eu fui percebendo que eu via internet como um caminho, né? Como caminho para chegar, talvez numa Globo, Netflix, Hollywood, sei lá, né? Só que depois, para mim, a internet não foi o caminho, foi o destino final”, conclui.



