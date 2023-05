Reprodução/Instagram - 19.05.2023 Marcos Caruso e Marcos Paiva curtiram jantar romântico em Portugal





Marcos Caruso fez uma aparição rara com o namorado, Marcos Paiva, durante um jantar romântico nesta quinta-feira (18). O encontro aconteceu em Lisboa, Portugal, e fotos do ator com o técnico de enfermagem foram compartilhadas nas redes sociais.

"Tudo! E a sobremesa então…", escreveu Caruso na legenda da postagem. O artista mostrou alguns dos pratos escolhidos para a refeição escolhida nas férias e ainda posou sorridente com o companheiro nos cliques.





"Os mais lindos", elogiou uma pessoa nos comentários. "Que bom ver a alegria de vocês", escreveu outra. "Aproveitem as férias", pontuou mais uma.

Marcos Caruso e Marcos Paiva vivem um relacionamento desde 2018 e não fazem muitas aparições públicas juntos. Confira abaixo a publicação na íntegra:





