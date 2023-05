Reprodução/ Instagram 'Racismo travestido de piada ainda é racismo', disse Mônica Iozzi após a polêmica de Porchat

Na última quinta-feira (18), Monica Iozzi se posicionou contra "piadas" de cunho racista. A humorista faz o comentário após Fábio Porchat defender o show de Leo Lins, que foi retirado da internet pela justiça por exibir conteúdo racista e que ofende minorias.

"Amiguinhos, alerta: cuidado para não defender discurso de ódio baseado na lei de liberdade de expressão, ok? Já estamos bem crescidinhos para sermos tão inocentes. Racismo travestido de piada continua sendo racismo, viu? Beijos, tia Mô", escreveu ela nos stories do Instagram.

Internautas apontam que o comentário foi uma indireta para Porchat:

A publicação acertadamente feita por Monica Iozzi e republicada por Iza. Ambas seguem @Porchat .

Que climão... e ele continua fingindo que não tuitou nada demais. pic.twitter.com/BHbyTsiER1 — TI.A.GO 🏳️‍🌈 (@oxetiago2) May 19, 2023