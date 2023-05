Reprodução/Instagram Lary Bottino esclarece briga com mãe de Rico Melquiades

Após a eliminação em 'A Grande Conquista', Lary Bottino apareceu nos Stories do Instagram para esclarecer algumas questões aos seguidores. Em um dos pontos, a influenciadora falou sobre a polêmica envolvendo, Sandra, mãe de Rico Melquiades, e o influenciado r.





No reality, a matriarca sofreu ataques de Lary Bottino, que também já foi uma rival de Rico em A Fazenda.

"Já que o Rico decidiu falar na internet, ao invés de esperar eu estar presente, eu também vou falar por aqui", começou ela.

"Respeito muito ele, a mãe dele. Eu jamais teria atitudes que ele tem na internet, mas cada um faz a sua escolha. Me admira o Rico falar disso, porque ele viveu um reality, sabe como é difícil lá dentro. A gente fala várias coisas que não quer falar, ou tem atitudes que distorcem aqui fora, então fiquei bem chateada", disse.

Na sequência, Lary comentou sobre a briga das duas no reality. "Em nenhum momento, eu mereci ou pedi para ser humilhada ou receber algum tipo de lição de moral da mãe dele lá dentro, que sim, sempre ficou de cara fechada, e eu realmente não quis falar com ela, porque é uma pessoa que eu não tenho o menor vínculo, então, eu não obrigada a falar com pessoa que eu não preciso falar".

"Eu admiro, sim, o Rico ter vindo falar aqui, não ter esperado eu voltar para falar comigo, com a intimidade que a gente tem. Lá dentro é muito intenso, eu estava muito frágil e a mãe dele foi sim muito arrogante, muito grosseira, muito ignorante comigo, quando eu não pedi a opinião de ninguém, porque só eu sabia o que estava sentido e eu jamais desrespeitaria ela, ela tem idade para ser minha mãe, ou até minha vó. Então, se ela entrou no programa, parabéns, mérito dela, a gente sabe que tem a grande torcida do Rico, que ajudou ela a entrar e dentro do programa, eu não a via diferente de uma mulher sentada ali com uma cara fechada, mas eu não quis falar com ela, porque é uma pessoa que eu não tenho o menor vínculo", seguiu.

Por fim, Lary deu um ponto final da briga na web. "Peço desculpas se eu ofendi alguém, nunca foi meu intuito", concluiu.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente